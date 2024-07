Seorang Remaja Tidak Sadari Sudah Menghabiskan USD13.000 Di Xbox

Anak muda Tanpa Diketahuinya Menghabiskan 13, 000 US Dollar Di Xbox

Seseorang anak muda yang main permainan di Xbox One dengan cara tidak disadarinya menghabiskan 13, 000 US Dollar dalam durasi 13 bulan memakai kartu angsuran orang berumur mereka serta hasilnya mereka tidak bisa melaksanakan refund. Orang berumur anak muda itu yakin kalau mereka sudah menonaktifkabn pembelian in- game tanpa persetujuan serta mereka tidak dengan cara aktif memantau kartu angsuran dengan rekening yang berhubungan. sebab Industri Xbox yang mempunyai peraturan batasan refunds 14 hari. Keluaga itu wajib membayarnya

Bagi NBC New York serta orang berumur anak muda, tidak terdapat gejala kalau anak muda itu menghabiskan dengan cara bulanan serta berupaya tidak membayarnya. Namun orang berumur itu yakin kalau buah hatinya memencet tombol berulang kali kala berupaya membuat gamenya jalur lebih kilat. Orang tuanya percata mereka sudah menghidupkan Xbox One purchase batas tools serta sistem dimana hendak bertanya buah hatinya bila ingin membeli pembelian dalam permainan.

Buat Persoalan mengapa tidak terjebak sepanjang berbulan- bulan, Orang tuanya berkata kalau mereka terdapat pembayaran otomatis dalam kartu angsuran mereka serta mereka tidak memeriksa statusnya. Kesimpulannya, kala mereka memandang pembayarannya, mereka kesimpulannya memahaminya, mereka melaporkannya selaku pembohongan di industri kartu angsuran mereka. Pelacakan itu bersinambung sepanjang sebulan, buatnya tak mungkin buat memperoleh refund lewat Microsoft polisi 14 hari