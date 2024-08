Kabar Gembira Karena One Punch Man Merilis Game Offline

Bandai Namco sudah memublikasikan kalau server buat permainan pertarungan One Punch Man: A Hero Nobody Knows hendak lekas ditutup pada bulan Februari.

Hendak Lekas Muncul Permainan Offline One Punch Man

Dalam tweet dari akun Twitter sah Bandai Namco AS, industri berkata kalau game ini ialah tipe permainan offline, yang semacam multiplayer lokal danjuga

bentuk narasi, hendak senantiasa kamu bisa memainkan sehabis server ditutup di bulan Februari kelak. Pemain

sedang bisa membuat sebagian kepribadian, dan membeli salah satu opsi dari banyak pejuang DLC.

Informasi ini terkini timbul dekat satu separuh tahun, serta sehabis One Punch Man: A Hero Nobody Knows dikeluarkan pada bulan Februari, menaruh bertepatan pada basi 2 tahun pada permainan pertarungan D yang berlisensi ini. Kelihatannya petarung ini tidak sempat menciptakan audiens yang lumayan besar, alhasil dengan menyambut angka di PlayStation serta di Xbox One ini ialah data bagi web kerabat GameSpot Metacritic. Serta pula menggenggam tingkatan keterangan kombinasi di Steam. Serta bagi Steamchartz, game ini tidak mengakulasi lebih dari banyaknya pemeran berbarengan di dalam sebagian hari yang terakhir ini, alhasil dengan SteamDB dapat memberi tahu pucuk pemeran pada sebagian bulan yang kemudian.

Permainan One Punch Man Sediakan Isyarat Serta Bisa Ditukarkan

One Punch Man: A Hero Nobody Knows saat ini telah muncul di Komputer, PlayStation, serta pula Xbox One. Pass kepribadian ada serta meningkatkan banyak orang semacam kedudukan antagonis Garou serta artis membela diri ialah Suiryu.

Isyarat One Punch Man Road to Hero ini mempunyai catatan isyarat terkini yang dimana bisa Kamu tukarkan dengan sebagian opsi Permata, terdapat Duit Kas, serta pula Token Memanfaatkan.

Kita hendak lalu menginovasi seluruh dengan isyarat bonus sehabis permainan ini diluncurkan. Kamu wajib membenarkan supaya menukarkan isyarat ini secepatnya bisa jadi, janganlah digabungkan. Sebab kamu tidak hendak sempat ketahui bila isyarat ini dapat basi. Seluruh isyarat ini telah dicoba pada bertepatan pada posting ini diluncurkan. Jadi apabila Kamu menciptakan isyarat yang basi, kasih ketahui kita isyarat persisnya, alhasil kita bisa menghapusnya.

Metode Buat Menukarkan Isyarat One Punch Man Road to Hero

Buat menukarkan isyarat One Punch Man Road to Hero, kala di laman Bermain Permainan, tekan Avatar Kamu di ujung kanan atas layar– ini hendak membuka jendela terkini. Amati ke kanan dasar jendela, serta di dasar Guna hendak terdapat Redeem Code. Tekan Redeem Code.

Jendela terkini hendak timbul. Yang butuh Kamu jalani merupakan Ketik ataupun Alih& Tempel isyarat di Aspek Bacaan, di mana dibilang Getok Di Mari buat Masuk. Sehabis isyarat dimasukkan, tekan tombol Verifikasi.

Bila isyarat sukses, suatu catatan hendak timbul yang membuktikan pada Kamu hadiah yang diserahkan isyarat itu pada Kamu. Bila isyarat tidak berperan, itu hendak berkata Redeem Code Time Out ataupun Redeem Code not Exist.