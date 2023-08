Rekomendasi Menu Makan Malam Selama Menjalani Diet Protocel

Selanjutnya ini merupakan catatan sebagian perihal yang aku makan buat makan malam:

1. Sup lentil, sup kacang polong, ataupun sup sayur- mayur,( sup sayur aku memiliki daging.)

2. Pizza yang terbuat dengan tortilla Yehezkiel 4: 9, saus pizza, serta mozzarella.

3. Spaghetti gandum utuh dengan tumis jamur serta sayur- mayur dalam sausnya.

4. Telur menggodok, apel, yogurt payau dicampur dengan vanila serta Stevia, serta muffin ciptaan sendiri,( terbuat dengan aci gandum utuh serta Stevia).

5. Kacang gelap serta beras merah, dengan buah kecil vit C,( persik, pir, ataupun apel.)

6. Roti panggang Yehezkiel 4: 9 dengan selai kacang natural leluasa gula.

7. Millet,( biji- bijian yang mendekati dengan nasi namun lebih segar.) serta kacang fava menggelek serta ayam yang diasinkan.

Aku tidak senantiasa mempunyai patuh buat makan diet Protocel yang sempurna. Aku minum 2 cawan kopi tiap hari, 1 cawan di pagi hari serta 1 cawan di petang hari. Kopi tidak mengusik Protocel namun mayoritas diet kanker mencegah keras kopi. Pula susah buat jadi bagus kala makan di restoran serta terkadang aku menyantap 2 ataupun 3 potong pizza. Aku pula diketahui selaku orang awal yang masuk ke bakul keripik di restoran Meksiko. Aku pula sesekali memberi Diet Pepsi dengan putra aku. Permen tidak sangat menggoda aku, namun terkadang aku makan es krim leluasa gula yang dimaniskan dengan Splenda, ataupun apalagi sebagian gigitan kue ataupun kue kering. Aku betul- betul berupaya buat melindungi ketakjujuran berterus terang sejenis ini seminimal bisa jadi serta umumnya cuma anjlok dekat sekali ataupun 2 kali sepekan.

Satu perihal yang aku lumayan patuh merupakan membenarkan kalau aku mengutip Protocel aku dengan perut kosong. Aku senantiasa komsumsi Protocel paling tidak jam ataupun hendaknya 45 menit saat sebelum serta setelah makan. Aku pula minum banyak air asli.

Jadi Kamu bisa memandang terdapat banyak elastisitas dengan diet Kamu dikala memakai Protocel, serta terdapat banyak ruang buat menikmati santapan kesukaan Kamu cuma dengan sebagian adaptasi semacam berpindah ke Stevia dari gula serta aci gandum utuh dari aci putih. Aku sudah menciptakan kalau membuat pergantian kecil dalam diet aku lumayan menyakitkan serta aku tidak merasa kekurangan makan santapan kesukaan aku. Ini cumalah prinsip biasa serta aku tidak mengklaim ketahui seluruh balasan, namun aku mau memberi data yang sudah aku temui buat berupaya berikan Kamu kesempatan terbaik buat menggapai keberhasilan dikala memakai Protocel