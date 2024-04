Ini Beberapa Skin Care Yang Diproduksi Dalam Negri Dengan Hasil Yang Tidak Perlu Diragukan

Mamonde Indonesia

The famous Red Energi Recovery Serum Mamonde Indonesia Serum yang diperkaya dengan Blossoming Energi, hasil studi 28 tahun di Mamonde Garden! Cocok namanya serum ini dapat mengembalikan tenaga kulit, memperbaiki kulit yang stress, menghaluskan, mencerahkan, serta anti- ageing.

Terkini 5 hari konsumsi nih, Red Energi Recovery Serum buat kulit saya lebih lembut serta basah, yess kandungan hydrationnya ok amat sangat loh! Saya notice pula kulit lebih segar serta nampak bercahaya. What I love about it pula teksturnya enggak lengket serta kilat menyerap. Ok amat sangat buat serum harga Rp 450. 000,- atau 30ml. Definitely going to use it until the last drop.

Beautereine ID

Enggak kerasa udah sebulan gunakan Beautereine Moonphases Alami Concentrated Serum, yang awal mulanya saya ragu‘ duh sesuai tak betul’ sebab cocok apply awal kali teksturnya kerasa kira- kira lengket di kulitku. Kemudian tidak diduga, bisa jadi udah 3x peristiwa malamnya terdapat bumps calon jerawat gitu serta merah, paginya betul- betul lenyap tidak berbekas. Oohhh I’ meter impressed!

Kemudian kulitku kerasa lebih firm serta elastis, love it. Ini situasi kulitku tanpa make up serta penapis yah( fotonya gunakan kamera mirrorless jadi keliatan amat sangat tuh spots samar- samar) it’ s not perfect of course tetapi saya accept serta happy sekali dengan keadaannya( and this kind of feeling makes my skin glow even more) Pokoknya Beautereine salah satu local skincare yang worth it untuk kalian coba!! Lihat IGnya Beautereine id buat kabar pembelian produknya betul.

Femmue Indonesia

Hingga mau saya post di feed sebab senang amat sangat Femmue Indonesia Gypsy Rose Calming Mask dari Heyglow id

Saya senang amat sangat kaaan seluruh perihal yang beraroma mawar serta tak berpikir sih, ini aroma maskernya lezat amat sangat sulit dipaparkan. Saya pula terkini awal kali coba Femmue, brand skincare asal Korea. Nah karena udah cobain maskernya jadi penasaran produk ia yang lain!

Oh iya intinya Gysy Rose Calming Mask ini merupakan clay mask dengan Camellia Japonica Seed Oil serta Rosa Gallica Flower Powder yang dapat buat kulit basah serta meminimalisir bentuk pori. Yessss jadi untuk yang memiliki dry skin serta ga sempat sesuai gunakan clay mask, dapat cobain nih Gypsy Rose Femmue.