Stoner di seluruh planet bersukacita setelah temuan ilmiah terbaru tentang ganja menunjukkan itu bisa menjadi pengubah permainan. Sebagai berita tentang analisis ganja terbaru terungkap di media sosial, penggemar ganja memuji tanaman untuk sekali lagi fakta tertentu. Lingkungan mariyuana dunia adalah pegangan besar yang berbeda untuk gulma setelah penelitian akurat terbaru telah diposting. Informasi ini telah menghantam kelompok stoner seperti bom atom dengan getaran yang layak.

Ganja Dikatakan Adalah Salah Satu Penemuan Tanaman Yang Luar Biasa Terbaik

Ganja pada kenyataannya adalah salah satu tanaman luar biasa terbaik di planet ini dan para peneliti terus menerbitkan temuan baru dari ulasan mereka. Studi terbaru menunjukkan bahwa ganja mungkin menawarkan beberapa tingkat perlindungan terhadap ancaman yang paling dapat diandalkan untuk kebugaran global saat ini. Studi ini dipublikasikan di akun produk alami dan berjudul ‘Cannabinoids Block mobile access of SARS-CoV- and the rising variants’. Saya mendorong Anda untuk membaca selama penelitian di sini, atau pada atom sebenarnya ringkasan, di mana itu menjelaskan bahwa sepasang asam cannabinoid yang ada dalam hashish sativa dan rami cannabigerolic acerbic dan asam cannabidiolic mungkin dapat menghindari infeksi covid.

Di sini adalah akun ilmiah yang ditinjau oleh rekanan. Ini bukan weblog pseudosains yang mengumumkan ‘gulma dapat memperbaiki setiap hal kecil!’ dan stoners di mana-mana menerima informasi ini dengan jari mulai. Tentu saja, ganja sendiri tidak menghentikan infeksi. Jangan menyimpan informasi ini terlalu lama. namun ilmu ini mendorong! memberikan arti yang sama sekali baru untuk istilah, an oz. pencegahan. Seharusnya standar ketika mengintai Dogg dan Willie Nelson tidak terkena COVID.

Cannabinoids Memblokir entri seluler SARS-CoV- dan variasi yang meningkat. Saya, seorang Muslim, penggunaan kecerdasan mariyuana pereda untuk menjaga keluarga saya terlindungi dari Covid. Apakah gulma memberikan perlindungan yang lebih baik daripada vaksin dari infeksi? bisakah kita menginginkan mandat mariyuana? dalam penelitian ini, cannabigerolic acerbic dan cannabidiolic acerbic tertentu untuk mengikat protein yang ditemukan pada virus dan memblokir langkah yang digunakan antibodi untuk menginfeksi orang,