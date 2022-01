Untuk menjadi sehat dan produktif, sebenarnya ada banyak sekali caranya. Tapi semua akan kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Kalau anda niat, anda memiliki semangat yang besar, dan mau bergerak, ya semua akan terjalankan tapi kalau kalian hanya memiliki keinginan tapi niatnya kurang, dan tidak berusaha ya percuma. Jadi untuk menjadi sehat dan produktif jangan hanya dipikirkan, tapi dilakukan. Itu adalah poin paling penting sebenarnya. Dan untuk menjadi sehat dan produktif ada banyak sekali cara. Baik anda yang hanya di rumah atau berkegiatan di luar. Ada beberapa cara alternatif yang cocok untuk kalian kalian semua.

Tetap Bisa Hidup Sehat Meskipun Harus Bekerja Dari Rumah (WFH)

Misalnya kalau dari orang yang bekerja di rumah atau WFH itu, kalian bisa tetap hidup sehat walaupun hanya diam di rumah. Tidak banyak jalan-jalan keluar, karena kerjaan kalian. Memaksakan kalian bekerja di rumah kalian. Masih bisa melakukan beberapa gerakan ringan kayak stretching, di sela-sela bekerja. Atau kalian bisa lari sore keliling kompleks, atau melakukan beberapa peregangan. Sehingga otot-otot kalian tidak kaku. Nah itu untuk fisiknya. Untuk dalam tubuhnya, kalian bisa lebih banyak minum air putih atau jus.

Dan banyak konsumsi makanan yang dimasak sendiri. Dibandingkan yang instan ya kalian bisa masak sendiri. Selain lebih hemat lebih higienis, dan bersih. Dan anda bisa mengukur kalori dan apa yang akan kalian masukkan ke dalam tubuh. Misalnya, harus ada sayur, daging, karbohidrat, protein, yang gitu-gitu. Lalu, anda bisa melakukan pemanasan setelah bekerja. Misalnya olahraga ringan saja. Bisa sit up, push up, scot jump atau lari ditempat. Siapkan waktu sekitar 20 menit per hari. Itu sudah sangat baik. Setidaknya anda memiliki pergerakan, jadi tubuh anda tetap bergerak. Otot-otot anda tetap bergerak. Sehingga tidak kaku.

Dan metabolisme anda tetap terjaga. Dan itu yang paling penting karena kalau kita fokus bekerja, dan tidak melakukan apa-apa yang hanya duduk, makan, tidur, mandi. Itu walaupun kita makan hanya sedikit kalori yang kita konsumsi. Hanya sedikit tapi tidak ada pergerakan itu bisa membuat anda gemuk. Dan lemak-lemak jahat mengumpul dan itu akan membuat badan semakin besar dan membuat anda semakin malas gerak. Dan itu yang berbahaya itu yang akan membuat anda menjadi malas.