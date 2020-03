Virus corona saat ini menjadi monster yang sudah membuat semua orang merasa ketakutan, dan tidak cuman hanya di Indonesia saja namun juga di dunia. Sudah terbukti dengan persediaan masker dan hand sanitizer yang sudah meningkat. Saat ini kita juga tetap harus waspada dengan virus yang satu ini. Selain menggunakan masker, cara ampuh untuk melindungi diri adalah dengan memastikan kalau perut kita juga diisi makanan, bukan makanan yang sembarangan namun dengan makanan yang dapat meningkatkan system kekebalan tubuh.

1. Sup Ayam

Sup ayam bukan hanya enak, tapi juga sehat. Campuran antara potongan ayam, kentang, wortel, tahu dan juga jamur lalu kuahnya yang bening dan gurih menjadi salah satu alasan kenapa sup ayam selalu menjadi makanan yang disajikan untuk orang sakit seperti flu dan demam.

Karena sup ayam kaya akan vitamin dan juga nutrisi yang penting, apalagi jika disajikan hangat- hangat, sup ini dapat membuat orang sakit menjadi lebih baik setelah memakannya.

2. Bawang Putih

Anda mungkin tidak suka dengan bawang putih, apalagi kalau mentah. Tapi jika untuk dijadikan sebagai bumbu atau bahan makanan, rasa bawang putih ini juga enak kok. Bawang putih dikenal sebagai kemampuan yang dapat membantu dalam menurunkan tekanan darah. Selain itu, bawang ini juga mengandung senyawa allicin dalam jumlah banyak. Senyawa ini dapat meningkatkan system kekebalan tubuh anda.

3. Jeruk

Jeruk merupakan buah favorite semua orang, karena buah ini mempunyai rasa asam yang segar. Tapi seperti yang kita ketahui, jeruk adalah gudangnya vitamin C. Vitamin ini yang pada nantinya akan diolah oleh tubuh dan akhirnya membuat imun tubuh semakin meningkat.

4. Paprika Merah

Jeruk bukan satu-satunya yang mengandung vitamin C. Paprika merah juga mempunyai kandungan vitamin C yang bahkan juga lebih banyak dibandingkan dengan jeruk. Jeruk adalah sumber beta karoteen yang juga berjasa dalam meningkatkan imun tubuh.

5. Bayam

Sayuran yang satu ini jauh lebih mudah untuk di olah. Bayam mengandung zat besi, folat, vitamin A dan juga serat. Tidak lupa juga dengan sayuran hijau lainnya juga mengandung antioksidan dan juga vitamin C. sayur ini juga dapat untuk melindungi anda dari banyak penyakit.